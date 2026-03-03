Firudin Qurbanov: Süni intellektdən səmərəli istifadə edən gənclər gələcəyin liderləri olacaq
- 03 mart, 2026
- 11:32
Süni intellektdən səmərəli və düzgün istifadə edən, doğru sual verən və innovasiya yaradan gənclər sabahın liderlərinə çevriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov "Sabahın alimləri" XV Respublika Layihə Müsabiqəsinin milli final mərhələsinin açılış mərasimində deyib.
O bildirib ki, bu layihə elmlə innovasiya ilə bağlıdır:
"Əsas məqsəd gələcəkdə uğurlu və təşəbbüskar iş adamları yetişdirməkdir. Hədəfimiz ondan ibarətdir ki, məzun sadəcə diplom alan şəxs deyil, öz işini qura bilən, rəhbərlik bacarığı olan bir lider olsun. Universitet yalnız nəzəri bilik verməklə kifayətlənməməlidir".
Nazir müavininin fikrincə, təhsil sistemi elə qurulmalıdır ki, məzun biznes düşüncəsinə, innovativ baxışa və praktik bacarıqlara sahib olsun:
"İnnovativ universitet vizyonu, inkişaf strategiyası və müasir baxış çox dəyərlidir. Lakin əsas məsələ ideyaların kağız üzərində qalması deyil, onların real innovasiyaya çevrilməsidir. Əsl uğur odur ki, universitetdən məzun olan şəxs yeni dəyər yaratsın, iqtisadi səmərə gətirsin və cəmiyyətə töhfə versin. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, güclü dövlətlər məhz yaradıcı və innovativ cəmiyyət qurmaqla formalaşır. Bu əsrdə inkişafın əsas açarı innovasiya, sahibkarlıq və yaradıcı düşüncədir".
F.Qurbanov vurğulayıb ki, bugünkü inkişafın əsas istiqamətlərindən biri də süni intelektdir:
"Süni intellekt insanı əvəz etmək üçün deyil, ona dəstək olmaq üçün yaradılıb. O, düzgün suallar verildiyi zaman düzgün istiqamət göstərir, qərarvermədə kömək edir və məlumatları daha sürətli analiz edir. Artıq əsas məsələ texnologiyadan qorxmaq deyil, ona hazır olmaqdır. Gənclərimiz bu sahədə bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidir. Çünki gələcəyin uğuru innovasiya, rəqəmsal savadlılıq və yaradıcı düşüncə ilə bağlıdır".
O əlavə edib ki, bir çox ölkələrdə gənclər beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edir, texnologiya və startap layihələri ilə çıxış edirlər:
"Bizim gənclər də bu sahədə böyük potensiala malikdir. Son illərdə ölkəmizdə yüzlərlə gənc müxtəlif texnologiya və innovasiya müsabiqələrində iştirak edib və uğur qazanıb. Gələcək məhz bu sahəyə hazır olanların olacaq. Süni intellektdən düzgün istifadə edən, doğru sual verən və innovasiya yaradan gənclər sabahın liderlərinə çevriləcək".
Nazir müavini onu da vurğulayıb ki, gələcəkdə tədris proqramında süni intellektlə bağlı proqram və ixtisaslar yer alacaq.
Qeyd edək ki, "Sabahın alimləri" müsabiqəsi ölkəmizdə "Society for Science" təşkilatı tərəfindən təşkil olunur və Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) çərçivəsində keçilir.
Milli finalda ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan IX–XI sinif şagirdləri 9 istiqamət üzrə iştirak edəcəklər: riyaziyyat, fizika və astronomiya, kimya, biologiya, tibb və sağlamlıq, ekologiya və ətraf mühitin idarə olunması, mühəndislik, kompüter elmləri, robototexnika və süni intellekt. Açılış mərasimində məktəblilərin bu istiqamətlərdə hazırladıqları layihələrlə də tanış olmaq mümkün olacaq.