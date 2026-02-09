Житель Агдашского района погиб, упав с велосипеда
Происшествия
- 09 февраля, 2026
- 11:22
В Агдаше мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с велосипеда.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ашагы-Ляки Агдашского района.
Страдающий эпилепсией 38-летний житель села А.Гадиров упал во время езды на велосипеде. Получивший серьезные травмы мужчина скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
Последние новости
11:51
МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границейПроисшествия
11:42
Фото
Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядиныЗдоровье
11:40
В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщенииДругие страны
11:39
Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развитияИКТ
11:32
Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 мартаФинансы
11:30
В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
11:29
Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономикиИКТ
11:26
Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной РеспубликиВнутренняя политика
11:25