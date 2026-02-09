Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Житель Агдашского района погиб, упав с велосипеда

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 11:22
    Житель Агдашского района погиб, упав с велосипеда

    В Агдаше мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с велосипеда.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ашагы-Ляки Агдашского района.

    Страдающий эпилепсией 38-летний житель села А.Гадиров упал во время езды на велосипеде. Получивший серьезные травмы мужчина скончался по дороге в больницу.

    По факту ведется расследование.

    падение с велосипеда Агдашский район летальный исход
    Ağdaş sakini velosipeddən yıxılaraq ölüb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:51

    МВД предупредило о фейковых объявлениях о работе и учебе за границей

    Происшествия
    11:42
    Фото

    Жители Тертера пытались продать почти 150 кг конины под видом говядины

    Здоровье
    11:40

    В Испании из-за забастовок наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении

    Другие страны
    11:39

    Посол Израиля: Кибербезопасность является столпом технологического развития

    ИКТ
    11:32

    Unibank проведет внеочередное общее собрание акционеров 12 марта

    Финансы
    11:30

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:29

    Замминистра: Цифровизация способствует повышению конкурентоспособности экономики

    ИКТ
    11:26

    Назначен новый премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики

    Внутренняя политика
    11:25

    Черные дни Ягланда: бывший генсек Совета Европы лишается иммунитета из-за дела Эпштейна

    Другие страны
    Лента новостей