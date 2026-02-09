Житель Агдашского района погиб, упав с велосипеда

В Агдаше мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с велосипеда.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ашагы-Ляки Агдашского района.

Страдающий эпилепсией 38-летний житель села А.Гадиров упал во время езды на велосипеде. Получивший серьезные травмы мужчина скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.