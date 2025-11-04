CBA currency exchange rates (04.11.2025)

Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9566 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.2% to 2.0988 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9566

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0988

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1102

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5699

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0005

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1180

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0804

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2621

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6271

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2310

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1790

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1002

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5220

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2085

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5328

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3237

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5054

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1675

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6052

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4598

    1 RON (Romanian leu)

    0.3848

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3023

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3057

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0404

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1034

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9670

    Gold (1 ounce)

    6,775.1375

    Silver (1 ounce)

    81.7743

    Platinum (1 ounce)

    2,665.5915

    Palladium (1 ounce)

    2,426.6310
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2025)

