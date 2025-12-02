Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2025)

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9735 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2% - до 2,1877 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9735

    100 российских рублей

    2,1877

    1 австралийский доллар

    1,1134

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0091

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1158

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2403

    1 датская крона

    0,2643

    1 грузинский лари

    0,6300

    1 гонконгский доллар

    0,2183

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2468

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1799

    1 швейцарский франк

    2,1130

    1 израильский шекель

    0,5206

    1 канадский доллар

    1,2143

    1 кувейтский динар

    5,5379

    100 казахстанских тенге

    0,3325

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5182

    1 молдавский лей

    0,1008

    1 норвежская крона

    0,1678

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6043

    1 польский злотый

    0,4665

    1 румынский лей

    0,3878

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3105

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3156

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0922

    1 Новозеландский доллар

    0,9732

    Золото

    7171,7815

    Серебро

    97,2101

    Платина

    2798,1150

    Палладий

    2422,4065
