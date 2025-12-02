Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2025)
- 02 декабря, 2025
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9735 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2% - до 2,1877 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9735
|
100 российских рублей
|
2,1877
|
1 австралийский доллар
|
1,1134
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0091
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1158
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
1 китайский юань
|
0,2403
|
1 датская крона
|
0,2643
|
1 грузинский лари
|
0,6300
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2468
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1799
|
1 швейцарский франк
|
2,1130
|
1 израильский шекель
|
0,5206
|
1 канадский доллар
|
1,2143
|
1 кувейтский динар
|
5,5379
|
100 казахстанских тенге
|
0,3325
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5182
|
1 молдавский лей
|
0,1008
|
1 норвежская крона
|
0,1678
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6043
|
1 польский злотый
|
0,4665
|
1 румынский лей
|
0,3878
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3105
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3156
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0922
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9732
|
Золото
|
7171,7815
|
Серебро
|
97,2101
|
Платина
|
2798,1150
|
Палладий
|
2422,4065