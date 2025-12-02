Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States

    CBA currency exchange rates (02.12.2025)

    Finance
    • 02 December, 2025
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (02.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.09% to 1.9735 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.2% to 2.1877 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9735

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1877

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1134

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0091

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1158

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0817

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2403

    1 DKK (Danish krone)

    0.2643

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6300

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2183

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2468

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1799

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1130

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5206

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2143

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5379

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3325

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5182

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1008

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1678

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6043

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4665

    1 RON (Romanian leu)

    0.3878

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3105

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3156

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0400

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0922

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9732

    Gold (1 ounce)

    7,171.7815

    Silver (1 ounce)

    97.2101

    Platinum (1 ounce)

    2,798.1150

    Palladium (1 ounce)

    2,422.4065
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2025)

    Latest News

    10:42

    Azerbaijan updates reporting rules for multinational company groups

    Business
    10:42

    Black Sea Energy receives status of Project of Mutual Interest by EC

    Energy
    10:24

    Delegation of Azerbaijan's Central Bank embarks on official visit to Republic of Korea

    Finance
    10:18

    Azeri Light crude price slips slightly on global market

    Energy
    10:04

    Bosphorus Strait temporarily closed due to dense fog

    Region
    10:00

    Oil prices edge higher after previous day's strong gains

    Energy
    09:49

    Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates UAE and Laos on National Day

    Foreign policy
    09:42

    Sumatra flood toll hits 631, one million in shelters

    Other countries
    09:37

    Hong Kong leader announces 'independent committee' to probe fire

    Other countries
    All News Feed