Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2025)
- 02 dekabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9735 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1877 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9735
|
100 Rusiya rublu
|
2,1877
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1134
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0091
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1158
|
1 Çexiya kronu
|
0,0817
|
1 Çin yuanı
|
0,2403
|
1 Danimarka kronu
|
0,2643
|
1 Gürcü larisi
|
0,6300
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2183
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2468
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1799
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1130
|
1 İsrail şekeli
|
0,5206
|
1 Kanada dolları
|
1,2143
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5379
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3325
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5182
|
1 Moldova leyi
|
0,1008
|
1 Norveç kronu
|
0,1678
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6043
|
1 Polşa zlotası
|
0,4665
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3878
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3105
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3156
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0922
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9732
|
Qızıl
|
7171,7815
|
Gümüş
|
97,2101
|
Platin
|
2798,1150
|
Palladium
|
2422,4065