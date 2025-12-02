İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2025)

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9735 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1877 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9735

    100 Rusiya rublu

    2,1877

    1 Avstraliya dolları

    1,1134

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0091

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1158

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2403

    1 Danimarka kronu

    0,2643

    1 Gürcü larisi

    0,6300

    1 Honq Konq dolları

    0,2183

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2468

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1799

    1 İsveçrə frankı

    2,1130

    1 İsrail şekeli

    0,5206

    1 Kanada dolları

    1,2143

    1 Küveyt dinarı

    5,5379

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3325

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5182

    1 Moldova leyi

    0,1008

    1 Norveç kronu

    0,1678

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6043

    1 Polşa zlotası

    0,4665

    1 Rumıniya leyi

    0,3878

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3105

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3156

    Türk lirəsi

    0,0400

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0922

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9732

    Qızıl

    7171,7815

    Gümüş

    97,2101

    Platin

    2798,1150

    Palladium

    2422,4065
    məzənnə dollar manat
