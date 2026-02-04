Кубок Азербайджана: В матче "Сабах" - "Габала" победитель не определился

Бакинский "Сабах" и "Габала" из одноименного города сыграли вничью в четвертьфинале Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче между командами, состоявшемся на "Банк Республика Арене" в Баку, голов забито не было.

Ответная игра будет проведена в начале марта.

Отметим, что в предыдущем матче четвертьфинала Кубка Азербайджана между "Сумгайытом" и "Зиря" была зафиксирована нулевая ничья. Матчи четвертьфинала "Шамахы" – "Карабах" и "Туран Товуз" – "Кяпяз" будут проведены в четверг, 5 февраля.