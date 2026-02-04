Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Кубок Азербайджана: В матче "Сабах" - "Габала" победитель не определился

    Футбол
    • 04 февраля, 2026
    • 21:43
    Кубок Азербайджана: В матче Сабах - Габала победитель не определился

    Бакинский "Сабах" и "Габала" из одноименного города сыграли вничью в четвертьфинале Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в первом матче между командами, состоявшемся на "Банк Республика Арене" в Баку, голов забито не было.

    Ответная игра будет проведена в начале марта.

    Отметим, что в предыдущем матче четвертьфинала Кубка Азербайджана между "Сумгайытом" и "Зиря" была зафиксирована нулевая ничья. Матчи четвертьфинала "Шамахы" – "Карабах" и "Туран Товуз" – "Кяпяз" будут проведены в четверг, 5 февраля.

    Кубок Азербайджана футбол
    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" - "Qəbələ" oyununda qalib müəyyənləşməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:08

    СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

    Другие страны
    22:50

    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Другие страны
    22:37

    Зеленский: В ближайшее время ожидаем обмена пленными с РФ

    Другие страны
    22:24
    Фото

    В Баку на ряде магистралей из-за непогоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    22:16

    Франция планирует оборонные закупки на €42 млрд

    Другие страны
    22:01

    Fox: Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному сроку

    Другие страны
    21:50

    СМИ: Запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане отменили - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:48

    Мирзиёев: Усилия лидеров Азербайджана и Армении по достижению мира достойны награды

    Внешняя политика
    21:43

    Кубок Азербайджана: В матче "Сабах" - "Габала" победитель не определился

    Футбол
    Лента новостей