Кубок Азербайджана: В матче "Сабах" - "Габала" победитель не определился
Футбол
- 04 февраля, 2026
- 21:43
Бакинский "Сабах" и "Габала" из одноименного города сыграли вничью в четвертьфинале Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первом матче между командами, состоявшемся на "Банк Республика Арене" в Баку, голов забито не было.
Ответная игра будет проведена в начале марта.
Отметим, что в предыдущем матче четвертьфинала Кубка Азербайджана между "Сумгайытом" и "Зиря" была зафиксирована нулевая ничья. Матчи четвертьфинала "Шамахы" – "Карабах" и "Туран Товуз" – "Кяпяз" будут проведены в четверг, 5 февраля.
