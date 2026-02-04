Мирзиёев: Усилия лидеров Азербайджана и Армении по достижению мира достойны награды

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Такое бесценное богатство, как мир, не возникает само по себе. Мир требует смелости, умения слушать другого и находить пути компромисса даже в самых сложных условиях, способность нести ответственность за принятые решения.

    Как сообщает сотрудник Report из Абу-Даби, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в видеообращении к лауреатам "Премии Заида за человеческое братство".

    "Для меня большая честь искренне поздравить лауреатов "Премии шейха Заида за человеческое братство" –президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", – отметил Мирзиёев.

    Он добавил, что совместные усилия этих политических лидеров, направленные на разумное урегулирование продолжительного конфликта и достижение мира, несомненно, достойны этой престижной премии:

    "Достигнутая договоренность является наглядным примером ответственного подхода к разрешению проблемы, историческим шагом на пути обеспечения стабильности во всем нашем регионе".

