    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 22:01
    Fox: Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному сроку

    Федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, который ранее был признан виновным в попытке покушения на Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2024 году.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    "Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению", - говорится в сообщении телеканала в X.

    Напомним, что в 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

    15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

    покушение Дональд Трамп пожизненное заключение
    "Fox": Trampa sui-qəsd cəhdində təqsirli bilinən şəxs ömürlük azadlıqdan məhrum edilib
