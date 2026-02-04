Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Рубио: Перечень нерешенных вопросов по Украине сокращается

    04 февраля, 2026
    • 21:32
    Рубио: Перечень нерешенных вопросов по Украине сокращается

    Перечень нерешенных вопросов по мирному завершению российско-украинской войны постепенно сокращается, однако на повестке дня пока остаются самые сложные вопросы.

    Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя трехсторонние переговоры Вашингтона, Киева и Москвы в Абу-Даби.

    "Этот список существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные", - подчеркнул он.

    Рубио отметил, что делегации трех стран продолжают консультации, направленные на поиск конкретных решений и практических шагов для стабилизации ситуации в Украине.

    "Все, что я могу сказать на этот счет, - мы (американская администрация - ред.) вкладываем в это дело значительные время и энергию на очень высоком уровне. Мы продолжим делать все возможное, чтобы посмотреть, будет ли прорыв", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

