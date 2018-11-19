Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2018)

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,57%, до 1, 9377 маната, курс рубля снизился на 0,39%, до 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9377
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2424
|1 Аргентинское песо
|0.0473
|1 Белорусский рубль
|0.8053
|1 Бразильский реал
|0.4546
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1211
|100 Вон Республики Корея
|0.1506
|1 Чешская крона
|0.0746
|100 Чилийских песо
|0.2534
|1 Китайский юань
|0.2448
|1 Датская крона
|0.2597
|1 Грузинский лари
|0.6286
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1803
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.6992
|1 Израильский шекель
|0.4594
|1 Канадский доллар
|1.2914
|1 Кувейтский динар
|5.5919
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1131
|1 Малазийский ринггит
|0.4056
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2012
|100 Узбекских сум
|0.0206
|1 Польский злотый
|0.4489
|1 Сингапурский доллар
|1.2372
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3499
|1 Турецкая лира
|0.3178
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0612
|100 Японских йен
|1.5080
|1 Новозеландский доллар
|1.1642
|Золото (1 унция)
|2073.6345
|Серебро (1 унция)
|24.4446
|Платина (1 унция)
|1435.5310
|Палладий (1 унция)
|2010.8875
Economic DepartmentАвтор новости