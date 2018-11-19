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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2018)

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,57%, до 1, 9377 маната, курс рубля снизился на 0,39%, до 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9377
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2424
    1 Аргентинское песо 0.0473
    1 Белорусский рубль 0.8053
    1 Бразильский реал 0.4546
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1211
    100 Вон Республики Корея 0.1506
    1 Чешская крона 0.0746
    100 Чилийских песо 0.2534
    1 Китайский юань 0.2448
    1 Датская крона 0.2597
    1 Грузинский лари 0.6286
    1 Гонконгский доллар 0.2171
    1 Индийская рупия 0.0236
    1 Английский фунт стерлингов 2.1803
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.6992
    1 Израильский шекель 0.4594
    1 Канадский доллар 1.2914
    1 Кувейтский динар 5.5919
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1131
    1 Малазийский ринггит 0.4056
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0994
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2012
    100 Узбекских сум 0.0206
    1 Польский злотый 0.4489
    1 Сингапурский доллар 1.2372
    1 Саудовский риал 0.4531
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3499
    1 Турецкая лира 0.3178
    1 Тайваньский доллар 0.0549
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0612
    100 Японских йен 1.5080
    1 Новозеландский доллар 1.1642
    Золото (1 унция) 2073.6345
    Серебро (1 унция) 24.4446
    Платина (1 унция) 1435.5310
    Палладий (1 унция) 2010.8875
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