Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2018)

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,57%, до 1, 9377 маната, курс рубля снизился на 0,39%, до 0,0257 маната.