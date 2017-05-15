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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7025 маната

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7025 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,54% - до 1,8609 маната. Курс рубля повысился на 0,67%, составив 0,03 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7025
    1 Евро 1.8609
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.2597
    1 Аргентинское песо 0.1103
    1 Белорусский рубль 0.9114
    1 Бразильский реал 0.5452
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1275
    100 Вон Республики Корея 0.1514
    1 Чешская крона 0.0701
    100 Чилийских песо 0.2533
    1 Китайский юань 0.2467
    1 Датская крона 0.2501
    1 Грузинский лари 0.6972
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.1979
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1925
    1 Швейцарский франк 1.7005
    1 Израильский шекель 0.4729
    1 Канадский доллар 1.2445
    1 Кувейтский динар 5.5921
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3928
    1 Мексиканское песо 0.0908
    1 Молдавский лей 0.0917
    1 Египетский фунт 0.0939
    1 Норвежская крона 0.1990
    100 Узбекских сум 0.0452
    1 Польский злотый 0.4416
    1 Сингапурский доллар 1.2134
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3248
    1 Турецкая лира 0.4772
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5019
    1 Новозеландский доллар 1.1701
    Золото (1 унция) 2096,2031
    Серебро (1 унция) 28,0913
    Платина (1 унция) 1569,7050
    Палладий (1 унция) 1375,6200
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