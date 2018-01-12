Курс рубля в Азербайджане достиг максимума за 7 месяцев

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Официальный курс российского рубля в Азербайджане достиг максимального уровня за последние 7 месяцев, и сегодня составил 0,0301 маната.

Как сообщает Report, после первой девальвации национальной валюты в Азербайджане 21 февраля 2015 года максимальный курс рубля был зафиксирован 6 февраля 2017 года (0,0324 маната). За этот период минимальный курс отмечался 18 декабря 2015 года (0,0148 RUB/AZN). Сейчас курс рубля ниже максимального значения на 7,1%.

Report полагает, что подорожание рубля в Азербайджане связано со снижением доллара в России, который снизился до минимального уровня за 7 месяцев – 56,4285 рубля. Причиной снижения стало повышение цен на нефть и ослабление позиций доллара на мировом валютном рынке.