Криптобиржа Binance прошла спровоцированный выводом $1,14 млрд стресс-тест

Крупнейшая криптобиржа Binance прошла импровизированный стресс-тест, которым для нее стал чистый вывод средств на 1,14 млрд долларов в течение одного дня.

Крупнейшая криптобиржа Binance прошла импровизированный стресс-тест, которым для нее стал чистый вывод средств на 1,14 млрд долларов в течение одного дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Twitter написал гендиректор Binance Чанпэн Чжао.

"Похоже, что все стабилизировалось. Вчерашний вывод средств был не самым крупным из тех, которые мы обрабатывали, и не входил даже в первую пятерку. Нам приходилось обрабатывать большие объемы во время краха [криптовалюты] LUNA и [криптобиржи] FTX. Теперь средства возвращаются на счета", - написал Чжао. "Страх, неопределенность и сомнения спровоцировали "стресс-тест", но это лишь помогает подтвердить надежность тех бирж, которые проходят подобные тесты", - добавил Чжао.

Во вторник Чжао написал в Twitter о том, что в общей сложности за сутки с Binance вывели на 1,14 млрд долларов больше, чем за тот же период времени поступило на счета биржи. В связи с этим Binance временно приостановила вывод средств в криптовалюте USDС, курс которой привязан к курсу доллара США, ожидая открытия американских банков, через которые проводятся некоторые из операций. При этом представители компании заявили, что размер ее активов превышает 60 млрд долларов, и возникшая ситуация не угрожает стабильности Binance.

Как отметили в компании Nansen, специализирующейся на анализе рынка криптовалют, вывод средств со счетов Binance связан с неопределенностью, возникшей после публикации отчета криптобиржи о ее резервах. На фоне ноябрьского банкротства криптобиржи FTX у экспертов возникли вопросы к документу и недостаточному уровню прозрачности Binance. В частности, компания так и не раскрыла того, каков совокупный объем ее обязательств. Банкротство FTX подтолкнуло владельцев криптовалют выводить средства не только с Binance, но и с других криптобирж.