Количество банкоматов в Азербайджане выросло на 8%, POS-терминалов - на 7%

На 1 октября этого года в Азербайджане насчитывалось 2 854 банкомата.

На 1 октября этого года в Азербайджане насчитывалось 2 854 банкомата.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,1% больше, чем на 1 октября прошлого года.

По данным, 1 510 банкоматов расположены в Баку, 1 344 - в регионах. Это на 9,2% и 6,9% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на конец сентября в Азербайджане насчитывалось 61 109 POS-терминалов. Это на 7,1% больше, чем год назад.

40 566 POS-терминалов расположены в Баку, 20 543 - в регионах. Это на 8,7% и 4,1% больше, чем год назад.