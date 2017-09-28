Китай увеличит долю на рынке долларовых облигаций

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Выпуск китайских офшорных долларовых облигаций достигнет 80% рынка Азии за пределами Японии в течение трех-пяти лет, поскольку поддержка покупателей из региона растет, а страна продолжает реформы.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Asset Management LP.

По данным Bloomberg, в этом году на долю эмитентов из Китая приходится около 60% облигаций, номинированных в долларах США, в Азии за пределами Японии. "Продажи будут расти, пока не начнут соответствовать доминирующему статусу Китая на региональных рынках акций и ВВП", - сказал Салман Нияз, исполнительный директор по рынку облигаций развивающихся стран в Goldman Sachs Asset Management.

"Рынок долларовых облигаций Китая пока не достиг этого уровня. Разумно ожидать, что в течение ближайших трех-пяти лет Китай будет иметь долю в 70-80% на азиатском рынке долларовых облигаций", - добавил он.

Отметим, что инвесторы в погоне за доходностью скупили облигации на рекордную сумму 224 млрд долларов, предложенные в Азии за пределами Японии с начала 2017 года.

Нияз ожидает, что объем выпуска в регионе приблизится к 200 млрд долларов в следующем году. По его словам, местное предложение является хорошим знаком для рынка в долгосрочной перспективе. Накопления Китая и Японии должны быть задействованы, сказал он, отметив также, что с их объединенными балансами пять крупнейших страховых компаний Китая "могут купить рынок Азии несколько раз".