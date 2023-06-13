Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 16%

В январе-мае текущего года в Азербайджане в основной капитал было направлено 5 млрд 858,2 млн манатов.

В январе-мае текущего года в Азербайджане в основной капитал было направлено 5 млрд 858,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 15,9% больше, чем в 2022 году.

Инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 18,9%, в ненефтегазовый сектор - на 14,2%.

В структуре потраченных средств 3 млрд 432,5 млн манатов или 58,6% пришлись на сферу производства продукции, 2 млрд 097,8 млн манатов или 35,8% - на сферы услуг, а 327,9 млн манатов или 5,6% - на строительство жилых домов.

Внутренние средства составили 4 млрд 314,5 млн манатов или 73,6%, 4 млрд 124,3 млн манатов или 70,4% потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

Из средств, направленных в основной капитал, доля средств предприятий и организаций составила 48,6%, бюджетных средств - 35,6%, личных средств населения - 6,7%, прочих средств - 5,7%, банковских кредитов - 3,4%.