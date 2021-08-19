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Инвентарь Standard Insurance выставлен на аукцион

Инвентарь Standard Insurance выставлен на аукцион По заказу ликвидационной комиссии 942 единицы инвентаря (электронное оборудование, кондиционеры и офисная мебель) находящейся в процессе ликвидации страховой компании Standard Insurance выставлены на открытый аукцион
Финансы
19 августа 2021 г. 11:23
Инвентарь Standard Insurance выставлен на аукцион

По заказу ликвидационной комиссии 942 единицы инвентаря (электронное оборудование, кондиционеры и офисная мебель) находящейся в процессе ликвидации страховой компании Standard Insurance выставлены на открытый аукцион.

Как передает Report, об этом сообщила ликвидационная комиссия.

Открытый аукцион назначен на 11:00 23 августа и пройдет в соответствии с правилами, установленными заказчиком.

Аукцион будет проходить по адресу: г. Баку, Ясамальский район ул. М.Рагима 4А.

Отметим, что начальная цена продажи 942 единиц инвентаря установлена в размере 21 050 манат. Для участия в аукционе необходимо внести залог в размере 5% от первоначальной цены продажи, то есть 1 052,50 манат.

Более подробную информацию об аукционе можно получить по следующей ссылке.

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