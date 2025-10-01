Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Интерес к облигациям ЕБРР проявили 12 инвесторов

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 15:56
    Интерес к облигациям ЕБРР проявили 12 инвесторов

    Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению необеспеченных бездокументарных именных облигаций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с переменной процентной ставкой на сумму 50 млн манатов.

    Как сообщили "Report" в БФБ, размещено 500 облигаций номиналом по 100 тыс. манатов каждая методом одноценового аукциона.

    На торги поступило 12 заявок от 12 инвесторов на общую сумму 55,2 млн манатов. Все облигации были успешно размещены.

    Срок обращения бумаг - один год. Проценты будут выплачиваться ежеквартально по индексу AZIR, установленному Центральным банком Азербайджана (на данный момент около 7% годовых).

    Андеррайтерами выступили инвестиционные компании "ABB-Invest" и "Unicapital".

