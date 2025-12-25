Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня проведет разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам беседы с Уиткоффом.

"Сегодня состоялся очень хороший разговор со спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарю за конструктивный подход, интенсивную работу. Мы действительно работаем 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", - написал он.

По словам Зеленского, в ходе общения были затронуты ряд существенных рабочих деталей, а также обсуждены идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению общего результата и установлению устойчивого мира. Президент Украины подчеркнул, что подлинная безопасность, восстановление и долгосрочный мир являются приоритетом не только для Украины, но и для США, Европы и всех партнеров, оказывающих поддержку Киеву. Он выразил надежду, что достигнутые в рождественский день договоренности и инициативы окажутся полезными в дальнейшей работе.

Зеленский также сообщил, что в разговоре принимали участие Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига, первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило, а также другие представители дипломатической команды.

"Мы договорились, что Рустем еще сегодня проведет отдельный разговор со Стивом и Джаредом. Считаем правильным не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил он.