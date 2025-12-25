Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 20:32
    Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сегодня проведет разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам беседы с Уиткоффом.

    "Сегодня состоялся очень хороший разговор со спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарю за конструктивный подход, интенсивную работу. Мы действительно работаем 24/7, чтобы приблизить окончание этой жестокой российской войны против Украины и сделать все документы и шаги реалистичными, эффективными и надежными", - написал он.

    По словам Зеленского, в ходе общения были затронуты ряд существенных рабочих деталей, а также обсуждены идеи, которые, по его мнению, могут способствовать достижению общего результата и установлению устойчивого мира. Президент Украины подчеркнул, что подлинная безопасность, восстановление и долгосрочный мир являются приоритетом не только для Украины, но и для США, Европы и всех партнеров, оказывающих поддержку Киеву. Он выразил надежду, что достигнутые в рождественский день договоренности и инициативы окажутся полезными в дальнейшей работе.

    Зеленский также сообщил, что в разговоре принимали участие Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Андрей Гнатов, министр иностранных дел Андрей Сибига, первый замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило, а также другие представители дипломатической команды.

    "Мы договорились, что Рустем еще сегодня проведет отдельный разговор со Стивом и Джаредом. Считаем правильным не терять ни одного дня и ни одной возможности, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний разговор станет еще одним шагом к миру", - добавил он.

    Рустем Умеров Владимир Зеленский Украина Стив Уиткофф Джаред Кушнер российско-украинская война российско-украинский конфликт
    Zelenski: Umerov bu gün Uitkoff və Kuşner ilə danışıqlar aparacaq

    Последние новости

    20:32

    Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    20:13

    Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам Грузии

    В регионе
    19:58

    Сербская NIS и венгерская MOL обратились к США с просьбой приостановить санкции

    Другие страны
    19:45

    В Турции 23 школьника отравились шоколадом

    В регионе
    19:21

    В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек ранены

    Другие страны
    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: В строительных сметах выявлены случаи завышения стоимости работ

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    Лента новостей