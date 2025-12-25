Zelenski: Umerov bu gün Uitkoff və Kuşner ilə danışıqlar aparacaq
- 25 dekabr, 2025
- 20:44
Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov bu gün ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və iş adamı Cared Kuşner ilə danışıqlar aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında Uitkofla söhbətinin nəticələri ilə bağlı məlumat verərkən qeyd edib.
"Bu gün Prezident Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Cared Kuşner ilə çox yaxşı söhbətimiz oldu. Konstruktiv yanaşma, intensiv iş, eləcə də Milad bayramı münasibətilə ukraynalılara xoş söz və təbriklərə görə təşəkkür edirəm. Biz Rusiyanın Ukraynanya qarşı apardığı bu amansız müharibənin sonunu yaxınlaşdırmaq və bütün sənədləri etibarlı etmək üçün 24/7 rejimində işləyirik", - Zelenski yazıb.
Zelenskinin sözlərinə görə, söhbət zamanı bir sıra əhəmiyyətli detallara toxunulub, həmçinin ümumi nəticəyə və davamlı sülhə kömək edə biləcək ideyalar müzakirə olunub. O həqiqi təhlükəsizliyin, bərpanın və uzunmüddətli sülhün təkcə Ukrayna üçün deyil, həm də ABŞ, Avropa və Kiyevə dəstək verən bütün tərəfdaşlar üçün prioritet olduğunu vurğulayıb. O, Milad günündə müzakirə olunan razılaşmaların və təşəbbüslərin gələcək işdə faydalı olacağına ümid etdiyini bildirib.
Zelenski həmçinin qeyd edib ki, söhbətdə Rüstəm Umerov, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Andrey Qnatov, xarici işlər naziri Andrey Sibiqa, XİN başçısının birinci müavini, Prezident Ofisinin rəhbər, həmçinin diplomatik komandanın digər nümayəndələri iştirak ediblər.
"Nəticəyə yaxınlaşdıracaq hər bir günü və imkanı itirməməyi düzgün hesab edirik. Qoy bugünkü söhbət sülhə doğru daha bir addım olsun", - o əlavə edib.