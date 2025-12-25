Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Экс-министра обороны Грузии задержали за организацию штурма президентского дворца

    25 декабря, 2025
    • 21:17
    Экс-министра обороны Грузии задержали за организацию штурма президентского дворца

    Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая задержан в Тбилиси за организацию насильственного протеста в Тбилиси и штурма президентского дворца 4 октября.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщила Служба госбезопасности страны.

    По делу также была задержана его супруга, но ее отпустили на данном этапе.

    "В результате обработки информации, изъятой на основании постановления судьи, было установлено, что во время преступных событий 4 октября Ахалая руководил этими событиями через интернет-приложение и был главным организатором. Он также неоднократно с помощью мобильных приложений общался с ранее задержанными по делу Бурчуладзе, Зоделава, Надирадзе, Манджгаладзе и Беридзе. Обвиняемые обсуждали план проведения акции протеста", - заявили на брифинге в СГБ Грузии.

    Напомним, что МВД Грузии 5 октября арестовало Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе по обвинению в призывах к насильственной смене власти.

