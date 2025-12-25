В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек ранены
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 19:21
В ходе эвакуации жителей Донецкой области Украины из-за атаки российского дрона погиб один человек, еще двое пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.
"Один волонтер погиб во время эвакуационной миссии в Константиновке Донецкой области в результате попадания вражеского дрона. Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им теперь оказывают медицинскую помощь. Пострадавшие занимались вывозом людей из опасных зон", - говорится в сообщении.
Горбунов отметил, что из-за удара поврежден легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров".
Последние новости
20:32
Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
20:13
Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам ГрузииВ регионе
19:58
Сербская NIS и венгерская MOL обратились к США с просьбой приостановить санкцииДругие страны
19:45
В Турции 23 школьника отравились шоколадомВ регионе
19:21
В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек раненыДругие страны
19:07
Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из АзербайджанаВнешняя политика
18:48
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в ЛиванеДругие страны
18:42
Вугар Ибрагимов: В строительных сметах выявлены случаи завышения стоимости работФинансы
18:27