Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек ранены

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 19:21
    В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек ранены

    В ходе эвакуации жителей Донецкой области Украины из-за атаки российского дрона погиб один человек, еще двое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

    "Один волонтер погиб во время эвакуационной миссии в Константиновке Донецкой области в результате попадания вражеского дрона. Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им теперь оказывают медицинскую помощь. Пострадавшие занимались вывозом людей из опасных зон", - говорится в сообщении.

    Горбунов отметил, что из-за удара поврежден легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров".

    Донецкая область Константиновка российско-украинская война погибший
    Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar var

    Последние новости

    20:32

    Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    20:13

    Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам Грузии

    В регионе
    19:58

    Сербская NIS и венгерская MOL обратились к США с просьбой приостановить санкции

    Другие страны
    19:45

    В Турции 23 школьника отравились шоколадом

    В регионе
    19:21

    В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек ранены

    Другие страны
    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: В строительных сметах выявлены случаи завышения стоимости работ

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    Лента новостей