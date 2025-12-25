В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек ранены

В ходе эвакуации жителей Донецкой области Украины из-за атаки российского дрона погиб один человек, еще двое пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

"Один волонтер погиб во время эвакуационной миссии в Константиновке Донецкой области в результате попадания вражеского дрона. Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им теперь оказывают медицинскую помощь. Пострадавшие занимались вывозом людей из опасных зон", - говорится в сообщении.

Горбунов отметил, что из-за удара поврежден легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров".