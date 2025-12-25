В Турции 23 школьника отравились шоколадом
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 19:45
В турецком городе Кютахья 23 ученика были госпитализированы с подозрением на отравление.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, у пострадавших наблюдались тошнота и рвота после употребления шоколада.
Образцы подозрительных продуктов были взяты для экспертизы, причины происшествия расследуются.
Последние новости
20:32
Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
20:13
Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам ГрузииВ регионе
19:58
Сербская NIS и венгерская MOL обратились к США с просьбой приостановить санкцииДругие страны
19:45
В Турции 23 школьника отравились шоколадомВ регионе
19:21
В Донецке из-за ударов ВС РФ погиб волонтер, еще двое человек раненыДругие страны
19:07
Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из АзербайджанаВнешняя политика
18:48
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в ЛиванеДругие страны
18:42
Вугар Ибрагимов: В строительных сметах выявлены случаи завышения стоимости работФинансы
18:27