    В Турции 23 школьника отравились шоколадом

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 19:45
    В Турции 23 школьника отравились шоколадом

    В турецком городе Кютахья 23 ученика были госпитализированы с подозрением на отравление.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, у пострадавших наблюдались тошнота и рвота после употребления шоколада.

    Образцы подозрительных продуктов были взяты для экспертизы, причины происшествия расследуются.

    Türkiyədə 23 məktəbli şokoladdan zəhərlənib

