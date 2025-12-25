В Турции 23 школьника отравились шоколадом

В турецком городе Кютахья 23 ученика были госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, у пострадавших наблюдались тошнота и рвота после употребления шоколада.

Образцы подозрительных продуктов были взяты для экспертизы, причины происшествия расследуются.