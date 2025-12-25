Türkiyədə 23 məktəbli şokoladdan zəhərlənib
Region
- 25 dekabr, 2025
- 19:42
Türkiyənin Kütahya şəhərində 23 şagird zəhərlənmə şübhəsi ilə təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bəzi şagirdlərdə şokolad yedikdən sonra ürəkbulanma və qusma qeydə alınıb.
Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə 23 məktəbli xəstəxanaya çatdırılıb.
Şübhəli məhsullardan nümunələr götürülərək ekspertiza olunub, hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Son xəbərlər
19:53
Kobaxidze: USAID vəsaitləri Gürcüstanda zərərli fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilibRegion
19:42
Türkiyədə 23 məktəbli şokoladdan zəhərlənibRegion
19:32
Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar varDigər ölkələr
19:22
Foto
Qusarçay sahilində qoruyucu bəndin inşası ilin sonuna qədər başlaya bilərİnfrastruktur
19:03
Ağdamdan dünyaya mesajlar: Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar dönməz xarakter alıbDaxili siyasət
18:56
İsrail Livanda SEPAH-ın yüksək rütbəli komandirini məhv edibDigər ölkələr
18:45
Efiopiya səfiri: Azərbaycandan sənaye maşınları, neft məhsulları və kənd təsərrüfatı texnologiyaları idxalı üçün potensial varXarici siyasət
18:41
Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı CMC kasetinin araşdırılması üzrə işlərin başa çatmasını gözləyirRegion
18:30