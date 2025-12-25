İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Türkiyədə 23 məktəbli şokoladdan zəhərlənib

    25 dekabr, 2025
    • 19:42
    Türkiyədə 23 məktəbli şokoladdan zəhərlənib

    Türkiyənin Kütahya şəhərində 23 şagird zəhərlənmə şübhəsi ilə təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bəzi şagirdlərdə şokolad yedikdən sonra ürəkbulanma və qusma qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə 23 məktəbli xəstəxanaya çatdırılıb.

    Şübhəli məhsullardan nümunələr götürülərək ekspertiza olunub, hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    В Турции 23 школьника отравились шоколадом

