В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, при столкновении двух автомобилей в районе Эфелер города Айдын пострадали 7 человек.

На место происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.