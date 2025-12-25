Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 21:32
    В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек

    В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, при столкновении двух автомобилей в районе Эфелер города Айдын пострадали 7 человек.

    На место происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Турция Айдын пострадавшие
    Фото
