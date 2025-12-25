В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 21:32
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, при столкновении двух автомобилей в районе Эфелер города Айдын пострадали 7 человек.
На место происшествия были привлечены спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Последние новости
22:05
Министр нефти Ирана объявил о росте цены на высококачественный бензинВ регионе
21:49
Датский депутат ответил Трампу угрозой "купить несколько штатов"Другие страны
21:32
Фото
В Турции при столкновении двух автомобилей пострадали семь человекВ регионе
21:17
Экс-министра обороны Грузии задержали за организацию штурма президентского дворцаВ регионе
21:08
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6Другие страны
20:50
Фото
На суде над гражданами Армении обвиняемые выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
20:32
Зеленский: Умеров сегодня проведет переговоры с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
20:13
Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам ГрузииВ регионе
19:58