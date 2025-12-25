İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    

    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    • 25 dekabr, 2025
    Türkiyədə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Türkiyədə bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası olub.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə Aydın şəhərinin Efeler rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə iki avtomobilin toqquşması zamanı 7 nəfər xəsarət alıb.

    Hadisə yerinə təcili tibbi yardım, polis əməkdaşları və xilasedicilər cəlb olunub. Yaralılar təcili yardım maşınıyla xəstəxanaya çatıdırılıblar.

    Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır.

