İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlardır
Xarici siyasət
- 04 may, 2026
- 19:49
Bizim ölkələrimiz strateji tərədaşlardır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloni ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Sizin bu gün Azərbaycanda olmağınız bir daha Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin nə qədər dərin məzmunlu olmasından xəbər verir", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
