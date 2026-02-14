Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    NYT: Доверие Европы к США подорвано

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 08:29
    NYT: Доверие Европы к США подорвано

    Европа утратила доверие к США, поэтому на Мюнхенской конференции по безопасности Вашингтон пытается снизить напряженность в отношениях с европейскими странами.

    Как передает Report, такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times.

    "Вера Европы в приверженность США общим ценностям, европейской безопасности и даже территориальной целостности уже подорвана, а после Давоса (Всемирного экономического форума - ред.) многие европейские лидеры потеряли надежду на возвращение прежних трансатлантических отношений", - отмечается в статье.

    По оценке издания, на открывшейся 13 февраля в Мюнхене конференции "со стороны США пока предпринимаются усилия по деэскалации", американские чиновники руководствуются "прагматическим реализмом", из их уст "не звучат оскорбления" в адрес Европы.

    "Тем не менее мало что указывает на реальное изменение американской политики", - заключает издание, подчеркивая, что "европейцы по-прежнему скептически и с опаской" относятся к США.

