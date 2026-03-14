WSJ: США не свернут в ближайшее время операцию против Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп не собирается сворачивать военные действия на Ближнем Востоке в обозримой перспективе - кампания против Ирана может растянуться еще как минимум на несколько недель.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, ряд советников главы государства предпринимают попытки склонить его к завершению операции, однако Трамп настроен на продолжение ударов по Ирану и проиранским формированиям. Данная позиция расходится с официальной риторикой президента о том, что американские вооруженные силы практически справились с поставленными задачами, обращает внимание издание.

В Пентагоне, в свою очередь, считают, что активная фаза конфликта продлится еще не менее нескольких недель.

Отдавая приказ о начале военной кампании, Трамп был убежден в том, что американская армия способна добиться стремительной и безоговорочной победы над исламской республикой, рассказали источники газеты. Президент вдохновлялся успехом ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, а также военной операцией в Венесуэле.

Тем не менее ведение боевых действий против Ирана ежедельно обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов, а конфликт рискует перерасти в затяжное и более масштабное региональное противостояние, что способно нанести серьезный удар по американской экономике и спровоцировать стагфляцию, предостерегает издание.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.