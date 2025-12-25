Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов острова Хоккайдо.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори), где проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 62 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

