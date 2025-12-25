İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Yaponiya sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 21:17
    Yaponiya sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Yaponiyada, Hokkaydo adası sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi seysmoloji mərkəzi məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların episentri təxminən 239 min nəfərin yaşadığı Hatinohе şəhərindən (Aomori şimal prefekturası) 111 km şimal-şərqdə, 62 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur, sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    Yaponiya Hokkaydo Zəlzələ
