    Сербская NIS и венгерская MOL обратились к США с просьбой приостановить санкции

    • 25 декабря, 2025
    • 19:58
    Сербская NIS и венгерская MOL обратились к США с просьбой приостановить санкции

    Сербская нефтегазовая компания NIS, и венгерская MOL направили обращение в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с просьбой о приостановке действия санкций в отношении сербской компании на период переговоров о выкупе MOL доли российских акционеров в NIS.

    Как сообщает Report со ссылкой на сербский портал RTS, об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    По ее словам, правительства Сербии и Венгрии поддержали переговоры MOL о приобретении российской доли в NIS, а также инициативы, направленные на смягчение санкционного режима в отношении компании.

    Министр напомнила, что ранее OFAC продлило до 24 марта срок действия лицензии, позволяющей акционерам NIS вести переговоры о продаже российской доли. Предыдущая лицензия ограничивала этот процесс сроком до 13 февраля 2026 года.

    Serbiya və Macarıstan şirkətləri ABŞ-yə sanksiyaların dayandırılması barədə müraciət ünvanlayıblar
    Serbia's NIS, Hungary's MOL ask US to suspend sanctions

