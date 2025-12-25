Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам Грузии

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 20:13
    Кобахидзе: USAID финансировал проекты, противоречащие интересам Грузии

    Средства USAID направлялись на финансирование деятельности в Грузии, которая наносила вред стране.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    "Эти средства расходовались на финансирование в Грузии очень серьезной и проблемной деятельности, наносящей вред стране. Власти долгое время заявляли, что средства, выделяемые USAID, направлялись на проекты, противоречащие интересам страны, и эта позиция теперь официально подтверждается. Наши заявления по этому поводу представлялись как "пророссийские высказывания". Но сегодняшний день те же мысли высказываются официальным представителем страны, финансирующей эти проекты. Это позволяет всё прояснить для общественности", - сказал он.

    Грузинский премьер отметил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио полностью подтверждают позицию правительства Грузии:

    "Рубио заявил, что США закрыли USAID и передали международную помощь под контроль Госдепартамента, чтобы точно знать, куда направляются эти средства".

    По словам Кобахидзе, это решение показывает, что давно высказываемые опасения относительно прозрачности использования средств USAID были обоснованными.

    Kobaxidze: USAID vəsaitləri Gürcüstanda zərərli fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib
    Kobakhidze: USAID funded projects contrary to Georgia's interests

