    Яковенко: Конференция Ansys укрепляет технологическое сотрудничество Азербайджана и США

    ИКТ
    • 17 февраля, 2026
    • 14:47
    Яковенко: Конференция Ansys укрепляет технологическое сотрудничество Азербайджана и США

    В настоящее время между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки установлены стратегические партнерские отношения.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании AZEL Systems Игорь Яковенко на конференции "Ansys: цифровое проектирование и инновационные решения в Азербайджане".

    "Сегодняшняя конференция - одна из небольших, но важных составляющих этого партнерства. Я надеюсь, что благодаря ей американские технологии станут более доступными для экономики Азербайджана. Это принесет пользу обеим странам - и США, и Азербайджану", - подчеркнул Яковенко.

    Гендир напомнил, что AZEL Systems уже несколько десятилетий является членом Американской торговой палаты.

    "Совместно с SOCAR Downstream мы подали проект по цифровизации во Всемирную ассоциацию переработки нефти (крупнейшая бизнес-ассоциация в своей сфере - ред.), и 18 ноября прошлого 2025 он был признан лучшим проектом", - добавил Яковенко.

    По его словам, AZEL Systems реализует сложные проекты по внедрению ERP-систем, предоставляем IT-решения для инженерии, занимаемся системной интеграцией.

    "Это означает, что мы можем предложить комплексные решения "под ключ" в области цифровизации, информатизации и других направлений", - добавил он.

    Yakovenko: Ansys Conference strengthens technological cooperation between Azerbaijan and US
