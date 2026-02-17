Яковенко: Конференция Ansys укрепляет технологическое сотрудничество Азербайджана и США
- 17 февраля, 2026
- 14:47
В настоящее время между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки установлены стратегические партнерские отношения.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании AZEL Systems Игорь Яковенко на конференции "Ansys: цифровое проектирование и инновационные решения в Азербайджане".
"Сегодняшняя конференция - одна из небольших, но важных составляющих этого партнерства. Я надеюсь, что благодаря ей американские технологии станут более доступными для экономики Азербайджана. Это принесет пользу обеим странам - и США, и Азербайджану", - подчеркнул Яковенко.
Гендир напомнил, что AZEL Systems уже несколько десятилетий является членом Американской торговой палаты.
"Совместно с SOCAR Downstream мы подали проект по цифровизации во Всемирную ассоциацию переработки нефти (крупнейшая бизнес-ассоциация в своей сфере - ред.), и 18 ноября прошлого 2025 он был признан лучшим проектом", - добавил Яковенко.
По его словам, AZEL Systems реализует сложные проекты по внедрению ERP-систем, предоставляем IT-решения для инженерии, занимаемся системной интеграцией.
"Это означает, что мы можем предложить комплексные решения "под ключ" в области цифровизации, информатизации и других направлений", - добавил он.