Задействованный в разминировании персонал МЧС оснащен специальными роботами
- 17 февраля, 2026
- 14:38
Задействованный в разминировании на освобожденных территориях личный состав МЧС оснащен специальными роботами-разминировщиками.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, журналисты были проинформированы об этом во время медиатура, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям для ознакомления с ходом работ по разминированию на освобожденных территориях.
Согласно информации, операции по разминированию проводятся в определенных направлениях, в деревнях и поселках, а также в окрестностях водоемов, вдоль водоканалов.
Задействованный в разминировании персонал оснащен самым современным оборудованием и технологиями, включая современные дистанционно управляемые роботы-разминировщики GCS-200. Сотрудники прошли соответствующие курсы в данной сфере и аккредитацию.
В операциях по разминированию также используются специально обученные собаки.