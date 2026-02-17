Задействованный в разминировании персонал МЧС оснащен специальными роботами

Задействованный в разминировании на освобожденных территориях личный состав МЧС оснащен специальными роботами-разминировщиками.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, журналисты были проинформированы об этом во время медиатура, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям для ознакомления с ходом работ по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, операции по разминированию проводятся в определенных направлениях, в деревнях и поселках, а также в окрестностях водоемов, вдоль водоканалов.

Задействованный в разминировании персонал оснащен самым современным оборудованием и технологиями, включая современные дистанционно управляемые роботы-разминировщики GCS-200. Сотрудники прошли соответствующие курсы в данной сфере и аккредитацию.

В операциях по разминированию также используются специально обученные собаки.