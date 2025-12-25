Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 14:37
    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    25 декабря в Бакинском военном суде судебный процесс по уголовному делу граждан Республики Армения продолжился заключительными выступлениями обвиняемых.

    Как передает Report, на судебном заседании обвиняемый Левон Мнацаканян продолжил свое заключительное выступление.

    Обвиняемый заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями: "Я не считаю себя виновным ни по одному из предъявленных мне обвинений".

    Он заявил, что отказывается от своих показаний, данных в ходе предварительного следствия, и попросил суд при принятии решения основываться только на том, что он сказал в суде.

    Л.Мнацаканян поблагодарил суд за создание условий для полного выражения своего мнения. В конце он представил суду текст своего выступления, сделанного в течение трех дней – 51 страницу, для приобщения к судебным протоколам.

    Затем обвиняемый Аркадий Гукасян начал выступление с последним словом.

