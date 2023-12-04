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ГНФАР обеспечил 55% всего объема продаж на валютных аукционах в ноябре

ГНФАР обеспечил 55% всего объема продаж на валютных аукционах в ноябре На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в ноябре этого года продано 427 млн долларов США, из которых 234,7 млн долларов США или 55% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).
Финансы
4 декабря 2023 г. 14:42
ГНФАР обеспечил 55% всего объема продаж на валютных аукционах в ноябре

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в ноябре этого года продано 427 млн долларов США, из которых 234,7 млн долларов США или 55% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

В прошлом месяце ЦБА пришлось продать с аукциона часть своих валютных резервов (192,3 млн долларов США). Тем не менее, за месяц валютные резервы учреждения выросли на 107,8 млн долларов США или на 1%, с 10 млрд 508,1 млн долларов США до 10 млрд 615,9 млн долларов США.

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Версия на английском языке SOFAZ provides 55% of sales in November currency auctions
Версия на азербайджанском языке ARDNF noyabrda valyuta hərraclarındakı satışın 55 %-ni təmin edib

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