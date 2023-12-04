ГНФАР обеспечил 55% всего объема продаж на валютных аукционах в ноябре

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в ноябре этого года продано 427 млн долларов США, из которых 234,7 млн долларов США или 55% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в ноябре этого года продано 427 млн долларов США, из которых 234,7 млн долларов США или 55% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

В прошлом месяце ЦБА пришлось продать с аукциона часть своих валютных резервов (192,3 млн долларов США). Тем не менее, за месяц валютные резервы учреждения выросли на 107,8 млн долларов США или на 1%, с 10 млрд 508,1 млн долларов США до 10 млрд 615,9 млн долларов США.