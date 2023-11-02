ГНФАР обеспечил 69% всего объема продаж на валютных аукционах в октябре

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в октябре этого года продано 291,8 млн долларов США, из которых 202,6 млн долларов США или 69,4% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в октябре этого года продано 291,8 млн долларов США, из которых 202,6 млн долларов США или 69,4% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

В прошлом месяце ЦБА пришлось продать с аукциона часть своих валютных резервов (89,2 млн долларов США). Тем не менее, за месяц валютные резервы учреждения выросли на 732,8 млн долларов США или на 7,5%, с 9 млрд 775,3 млн долларов США до 10 млрд 508,1 млн долларов США.