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ГНФАР обеспечил 69% всего объема продаж на валютных аукционах в октябре

ГНФАР обеспечил 69% всего объема продаж на валютных аукционах в октябре На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в октябре этого года продано 291,8 млн долларов США, из которых 202,6 млн долларов США или 69,4% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).
Финансы
2 ноября 2023 г. 17:27
ГНФАР обеспечил 69% всего объема продаж на валютных аукционах в октябре

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в октябре этого года продано 291,8 млн долларов США, из которых 202,6 млн долларов США или 69,4% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

В прошлом месяце ЦБА пришлось продать с аукциона часть своих валютных резервов (89,2 млн долларов США). Тем не менее, за месяц валютные резервы учреждения выросли на 732,8 млн долларов США или на 7,5%, с 9 млрд 775,3 млн долларов США до 10 млрд 508,1 млн долларов США.

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Версия на английском языке SOFAZ provides 69% of sales in currency auctions in October  
Версия на азербайджанском языке ARDNF oktyabrda valyuta hərraclarındakı satışın 69 %-ni təmin edib

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