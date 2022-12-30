Глава коллегии ЕЭК: Спад ВВП ЕАЭС в 2022 году не превысит 2,5%

Спад ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2022 года составит 2-2,5%.

Спад ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2022 года составит 2-2,5%.

Как передает Report, такой прогноз дал в интервью ТАСС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"Прогнозы - вещь рискованная. Мы в Евразийской экономической комиссии полагаем, что предположения ряда рейтинговых агентств и международно-финансовых организаций, которые прогнозировали спад экономики Российской Федерации, Беларуси и всего нашего Евразийского экономического союза на 5%, 7% или даже на 10%, не оправдались. Я полагаю, что если и будет соответствующее снижение валового внутреннего продукта по сравнению с 2021 годом, то где-то на 2%, максимум на 2,5%", - сказал Мясникович.