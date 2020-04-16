Эльман Рустамов вновь назначен главой Центробанка Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльмана Рустамова председателем Центрального банка Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльман Сирадж оглу Рустамов назначен председателем Центрального банка Азербайджанской Республики.

В целом, 68-летний Э.Рустамов 25 лет возглавлял ЦБА.

Таким образом, Э. Рустамов назначен главой Центробанка на шестой пятилетний срок.

Он работает в ЦБА с декабря 1992 года. В 1995 году впервые был назначен председателем правления Центробанка на пятилетний срок. После этого переизбирался главой ЦБА в 2000, 2005, 2010 и в 2015 годах.

Эльман Рустамов родился в 1952 году в Джабраильском районе. Женат, имеет троих детей.