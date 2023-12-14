ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на текущем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых.

Как передает Report, это следует из заявления регулятора.

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся без изменений и составят 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в сентябре 0,7%.

Прогноз на 2024 год был также понижен - до 0,8% с ожидавшихся ранее 1%.

В 2025 году ЕЦБ ожидает увеличение ВВП еврозоны на 1,5%, как и ранее.