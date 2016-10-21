Джавид Гурбанов: Необходимо расширять налоговую базу

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Существует необходимость расширения налоговой базы. Каждый должен платить налоги в соответствии со своими доходами".

Как передает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", депутат Джавид Гурбанов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Он также подчеркнул значение деятельности, направленной на снижение зависимости людей от банков.

"Не стоит бояться девальвации. Заработная плата, материальное благосостояние населения должны расти. Политика сокращения зависимости от импорта и роста экспорта направлена именно на это", – отметил Дж.Гурбанов.

Депутат Вахид Ахмедов в своем выступлении привлек внимание к все еще не завершенному процессу оздоровления банковской системы. Он подчеркнул, что является сторонником не закрытия, а консолидации банков.

Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы, в свою очередь, отметил, что эта практика не имеет успеха.