Доходы населения Азербайджана выросли почти на 8%

За январь-сентябрь этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 66 млрд 267,3 млн манатов, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За последний год номинальный доход на душу населения в стране увеличился на 7,2%, и достиг 6 471,8 маната.