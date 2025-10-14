Доходы населения Азербайджана выросли почти на 8%
14 октября, 2025
- 16:07
За январь-сентябрь этого года номинальные доходы населения Азербайджана составили 66 млрд 267,3 млн манатов, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране увеличился на 7,2%, и достиг 6 471,8 маната.
