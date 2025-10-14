Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 14 oktyabr, 2025
- 15:28
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 66 milyard 267,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,6 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,2 % artaraq 6 471,8 manata çatıb.
Son xəbərlər
16:45
"Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaqFutbol
16:35
Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
16:34
Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdırRegion
16:32
Foto
Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblərXarici siyasət
16:30
Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıbEnergetika
16:29
"RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcəkİnfrastruktur
16:27
Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
16:19
İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilibRegion
16:16
Foto