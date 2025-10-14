İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:28
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 66 milyard 267,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,6 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 7,2 % artaraq 6 471,8 manata çatıb.

