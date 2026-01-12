Доходность средств Минфина Азербайджана в ГНФАР снизилась до 3,3%

По состоянию на 1 октября 2025 года объем средств, переданных Министерством финансов Азербайджана в управление Государственному нефтяному фонду (ГНФАР), составил 11 млн 95,5 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету ГНФАР на текущий год.

Согласно документу, по сравнению с 1 января 2025 года данный показатель сократился в 2,15 раза.

За девять месяцев доходность средств Минфина составила $1,1 млн или 3,3%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года доходность достигала $27,7 млн, что соответствовало уровню 5,4%.

На отчетную дату в управлении ГНФАР находилось $0,1 млн свободного остатка, а также $11 млн по линии бюджетного Гарантийного фонда.