Maliyyə Nazirliyi ARDNF-ə idarəetməyə verdiyi vəsaitlərin məbləğini kəskin azaldıb
Maliyyə
- 12 yanvar, 2026
- 12:06
2025-ci il oktyabrın 1-nə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Neft Fonduna (ARDNF) idarəetməyə verdiyi vəsaitin məbləği 11 milyon 95,5 min manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının Fondun builki büdcəsinə verdiyi rəydə bildirilir.
Sənədə əsasən, bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 2,15 dəfə azdır.
9 ay ərzində Maliyyə Nazirliyinin vəsaitlərin gəlirliliyi 1,1 milyon ABŞ dolları olmaqla 3,3 % səviyyəsində təşkil edib. Əvvəlki il bu göstərici 27,7 milyon ABŞ dolları və yaxud 5,4 % səviyyəsində olub.
Hesabat tarixinə Fondun idarəetməsində 0,1 milyon ABŞ dolları sərbəst qalıq üzrə, 11 milyon ABŞ dolları isə Təminat Fondu üzrə vəsait mövcud olub.
