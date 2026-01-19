Доходы населения Азербайджана выросли на 8%
Финансы
- 19 января, 2026
- 14:39
В 2025 году номинальные доходы населения Азербайджана составили 89 млрд 916 млн манатов, что на 8% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 7,6%, до 8 778 манатов.
