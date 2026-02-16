Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане за месяц зафиксировано 793 наркопреступления

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 11:14
    В Азербайджане за месяц зафиксировано 793 наркопреступления

    В Азербайджане в январе зафиксировано 793 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщил Рабочий орган Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    По данным комиссии, 162 факта связаны с незаконным сбытом, 630 - с приобретением и хранением без цели сбыта, еще один - с иными преступлениями данной категории. Из незаконного оборота изъято 893,5 кг наркотических средств и психотропных веществ общей стоимостью 22,8 млн манатов.

    В структуре изъятого объема 765 кг 86,6 г пришлись на марихуану, 76,4 кг - на героин, 23,3 кг - на опиум, 20,3 кг - на гашиш. К уголовной ответственности привлечены 207 человек, в том числе трое иностранных граждан.

    Правоохранительные органы также выявили 18 фактов контрабанды наркотиков, по которым изъято 252,3 кг запрещенных веществ. В рамках исполнения 25 судебных и следственных решений в конце января уничтожено более 858 кг наркотиков и психотропных веществ.

