    Внешняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:22
    Министр ОАЭ: Отношения с Азербайджаном основаны на общем видении развития

    Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан связывают стратегические отношения, основанные на общем видении устойчивого развития, экономического роста и совместного процветания.

    Как передает Report, об этом заявила министр климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Амна Алдахак Аль Шамси, выступая на круглом столе по вопросам продовольствия и сельского хозяйства между Азербайджаном и ОАЭ.

    По ее словам, несмотря на засушливый климат и сложные природные условия, Эмираты активно внедряют передовые технологии, включая решения на основе искусственного интеллекта, для развития агропродовольственного сектора.

    Министр выразила уверенность, что текущее сотрудничество с Азербайджаном позволит выработать четкую дорожную карту совместных действий.

    "Она позволит нам системно отслеживать прогресс, фиксировать ключевые этапы, оценивать результаты инициатив, которые берут начало в сегодняшней дискуссии, и переводить их в практическую плоскость", - подчеркнула Амна Алдахак Аль Шамси.

    Она также отметила, что ОАЭ намерены расширять взаимодействие с Азербайджаном как на межправительственном уровне, так и в формате B2B.

