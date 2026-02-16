Министр ОАЭ: Отношения с Азербайджаном основаны на общем видении развития

Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан связывают стратегические отношения, основанные на общем видении устойчивого развития, экономического роста и совместного процветания.

Как передает Report, об этом заявила министр климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Амна Алдахак Аль Шамси, выступая на круглом столе по вопросам продовольствия и сельского хозяйства между Азербайджаном и ОАЭ.

По ее словам, несмотря на засушливый климат и сложные природные условия, Эмираты активно внедряют передовые технологии, включая решения на основе искусственного интеллекта, для развития агропродовольственного сектора.

Министр выразила уверенность, что текущее сотрудничество с Азербайджаном позволит выработать четкую дорожную карту совместных действий.

"Она позволит нам системно отслеживать прогресс, фиксировать ключевые этапы, оценивать результаты инициатив, которые берут начало в сегодняшней дискуссии, и переводить их в практическую плоскость", - подчеркнула Амна Алдахак Аль Шамси.

Она также отметила, что ОАЭ намерены расширять взаимодействие с Азербайджаном как на межправительственном уровне, так и в формате B2B.